Du retour haptique pour les boutons des iPhone 15 Pro ?

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a bien briqué sa boule de cristal et y a aperçu. Apple s'appuierait donc sur le retour haptique (avec trois Taptic Engine au lieu d'un, ce qui devrait ravir les fournisseurs Luxshare et AAC Technologies ) pour les boutons de volume et de mise en marche, à la manière de ce qui avait été proposé pour le bouton Home des iPhone 7, ou sur le trackpad des MacBook depuis 2015. Les moteurs haptiques devraient donc se charger d'envoyer des vibrations afin de reproduire la sensation d'un bouton physique (ce qui fonctionne très bien sur les iPhone et MacBook qui en sont équipés).