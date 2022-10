Pour Halloween, Stephen King se dresse contre le nouveau Chef de Twitter, Elon Musk

Bientôt un nouvel abonnement payant pour les comptes vérifiés ?

l’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment

faire ses valises et partir

Ayant commencé par faire tomber quelques têtes et envisagé un licenciement massif de 75% des salariés, le nouveau Chief Twit s'est trouvé bien affairé ce weekend entre la nouvelle présentation à la connexion ou les fake news (celles qu'il a postées et sa future commission de contrôle).(c'est la mode) qui permettra notamment de conserver ou d’obtenir unEn pratique il pourrait s'agir d’une mise à niveau de la formule existante,, qui est facturée pour l’instant 4,99 dollars par mois. Hier, le bouillanta en effet tweeté pour prévenir queAinsi, tout personne souhaitant obtenir cette reconnaissance et la célèbre petite pastille bleue qui va avec pourrait débourser. Les comptes existants et déjà certifiés auront 90 jours pour souscrire à cet abonnement. Passé ce délai, leur compte ne sera pas fermé mais perdra sa certification, attestant de l’identité d'un abonné. L'autre question est de savoir si une personne pourra se faire passer pour n’importe qui, voire de profiter d’une meilleure visibilité.Rappelons que le rond bleu est apparu en 2007 lorsque Twitter a décidé de proposer une vérification aux personnes publiques afin de certifier leur identité et d'éviter les problèmes d'usurpation.Histoire de mettre la pression, Elon Musk aurait aussi fixé un ultimatum aux employés : respecter sa date limite [le 7 novembre] pour souscrire un abonnement sur Twitter ou