Apple en Europe : sideloading, magasins d’apps tierces, interopérabilité des messageries

Apple va-t-elle être obligée d’autoriser les magasins d’apps tierces ?

des entreprises, qui jouent un rôle particulièrement important, ancré et durable dans le marché intérieur, et ce, en raison de leur taille et de leur importance en tant que passerelles permettant aux utilisateurs professionnels d'atteindre leurs clients.

Les nouvelles obligations d’Apple d’ici l’été 2023 ?

Ces dernières pourraient réaliser l’une des plus grandes craintes d’Apple, à savoir la contraindre à, et ce, afin d’améliorer la concurrence et l’équité au sein du marché numérique européen. Ce faisant, Bruxelles entend ainsi affaiblir le monopole détenu par Apple sur son écosystème qui ne serait plus aussi fermé qu’elle le voudrait !. Elle a ainsi créé un, dans lequel rentrera Apple , Facebook, Microsoft ou Google. Ces sociétés sont en effet considérée commeparmi lesquels figurent les moteurs de, les services deen ligne, les services dede vidéos, les services deou de publicité, ou encore les.... Outre les magasins d'applications tiers, il pourrait aussi la forcer à donner davantage de liberté aux développeurs, comme la possibilité d'interagir plus étroitement avec les services d'Apple ou de promouvoir leurs offres en dehors de l'App Store et d'utiliser des systèmes de paiement tiers, et enfin d'accéder à certaines données recueillies par Cupertino.Au niveau de Message,- y compris iMessage, WhatsApp Messenger et Messenger . A défaut, elle pourrait s'exposer à unepouvant aller jusqu'àde l'entreprise dans leou 20 % en cas d'infractions répétées et de pénalités (et ce, dans un maximum de 5 % du chiffre d'affaires quotidien total de l'entreprise dans le monde).Pour rappel, le DMA a été proposé par la Commission européenne en décembre 2020 et approuvée par le Parlement européen et le Conseil en mars 2022. La loi entre désormais dans une phase de mise en œuvre de six mois jusqu’au 2 mai 2023.