Pour limiter l'exode des salariés, Foxconn propose une augmentation des primes de 1000 % !

Décidément, la cité des iPhone n'a rien de céleste et, avec les dernières mesures du gouvernement chinois en matière de COVID-19, ressemble plus à un! En effet, après avoir affronté un regain épidémique, l'usine de Foxconn dans la province de Zhengzhou, a vu de nombreux résidents quitter la région en catastrophe. Pour palier cet exode, Foxconn a plus que triplé les primes des salariés affectés aux lignes des iPhone.Sur les médias et les réseaux sociaux, on peut voir des images de milliers d’ouvriers prendre la route depuis quelques jours pour fuir un confinement très strict. Ils dénoncent des conditions de confinement intolérables, le manque de nourriture et de réactivité de l’entreprise ainsi que des autorités. Pour rappel, le principal sous-traitant d’Apple (mais pas que), y emploie entre, en charge notamment d'assembler plus de la moitié des iPhone vendus dans le monde.