En prévision de Noël, l'application Gmail propose une fonction de suivi de colis

Google veut proposer le suivi des colis

dans les prochaines semaines

Tiens, tiens et Live Activities ?

Cette dernière permettra aux utilisateurs deplus facilement leurs colis directement depuis leur boîte de réception.Prévenante, la firme a pensé aux utilisateurs pour leur offrir de rester au courant des e-mails de confirmation de commande et d'expédition durant la période des fêtes. Ainsi, l'applicationPour les commandes avec des numéros de suivi,L'app affichera aussi les étiquettes de retard et placera les e-mails en haut de la boîte de réception. En pratique, les utilisateurs pourront choisir de recevoir les mises à jour du suivi des colis dans leur boîte de réception via les paramètres de l'app.Google affirme que les nouvelles fonctionnalités de suivi des colis seront déployées. Le suivi des colis sera disponible auprès de la plupart des principaux transporteurs américains et fournira des détails importants en un coup d'œil, tels que la date et le statut d'arrivée estimés.Il est certain que, même si les deux ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Rappelons tout d’abord queDe par leur fonction, elles sont sensiblement identiques à certains widgets, mais apparaissent sur ledésormais dévolu aux notifications. Il en est de même pour l’qui permet aux développeurs de plancher sur la fonction au sein d’applications tierces.