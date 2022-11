Tony Fadell, le papa de l'iPod, rejoint le conseil d'administration d'ARM

Tony Fadell, second sur la gauche, était dans l'équipe originelle d'Apple des années 2000. Après les départs de Fadell, Jobs (snif), Ive et Forstall, il ne reste plus que Cue et Schiller travaillant toujours à Cupertino

Pas de retraite pour le papa de l'iPod !

La rédaction vous conseille : Tony Fadell rejoint le Conseil d'administration d'Arm

Mais Fadell ne compte pas prendre encore sa retraite : il vient en effet d'intégrer le conseil d'administration d'ARM. Pour rappel,et ce cher Tony n'y est pas étranger. En effet,Quelque part, Fadell est sans doute à l'origine des premières réflexion sur l'intégration de ce type de puces à Cupertino, l'iPod nécessitant à la fois une bonne autonomie tout en offrant une puissance de calculs suffisante pour gérer une bibliothèque de MP3., le pouvoir de ces personnages étant variable d'une société à l'autre. ARM est aujourd'hui une entreprise clef dans le monde, pratiquement 100% des téléphones, tablettes et autres appareils mobiles tournent sous ARM, alors que le monde du PC et du serveur peine aujourd'hui à assurer cette transition.Rappelons enfin, mais ce dernier a abandonné la transaction, suite aux menaces des différents régulateurs de refuser la fusion. Précisons également qu'et n'a pas non plus d'usine : elle se contente de vendre des brevets aux différents fabricants, comme Qualcomm, Apple/TSMC etc.