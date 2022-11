Halide 2.10 tire pleinement profit du module photo des iPhone 14 Pro (Zoom 2x)

Un nouveau Zoom 2x

Des RAW uniquement en 12 MP

En septembre dernier, elle avait déjà profité de fonctionnalités tirant parti de l'appareil photo des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.Aujourd’hui, l’app va encore plus loin avec notamment une nouvelle option de zoom2x, toujours pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Pour cela, Halide utilise: la capture se fait avec une image en pleine résolution de 48 mégapixels, puis la recadre en une photo de 12 mégapixels., y compris avec les réglages manuels, directement dans l'app Halide (y compris 10 ou 12 bits pour les fichiers de plus petite taille). Mais attention, il précise (et regrette en même temps) que(merci Apple).De plus, le basculement entre les deux formats 48 et 12 mégapixels, peut se faire simplement en. Ceci permet d’. On peut à présent prendre des photos directement au format HEIC ou JPG. Ces fichiers ainsi générés ne représenteraient, selon l’éditeur, que 1/25e de la taille d'un fichier ProRAW de 48 mégapixels, le tout 2,5 fois plus rapidement, tout en conservant la richesse de détails.Enfin, on notera des-afin de récupérer les photos prises avec Halide si iOS ne parvient pas à enregistrer les images- et des mises à jour de nouveaux widgets pour l’écran de verrouillage. Ceci va permettre surout d'utiliser Halide depuis son écran de verrouillage.