Un réglage pour AirDrop en Chine afin de limiter les partages non désirés ?

La dernière mouture d'iOS (16.1.1) ainsi que la dernière bêta d'iOS 16.2 introduisent une nouvelle option pour le partage via AirDrop en Chine.. Officiellement, ce changement a été opéré pour limiter le partage de données non sollicité, mais il pourrait également être un moyen pour le gouvernent chinois de contrer la transmissionde données et de clichés entre les opposants au régime (la particularité du réglaged'AirDrop avait été utilisée récemment pour partager des images dénonçant la politique de Xi Jinping et échapper ainsi à la censure). Selon les dires d'un porte-paroles d'Apple recueillis par Bloomberg