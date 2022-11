L'app ProCalc s'offre un nouveau design, sobre et pratique

Une vétérane de la comptabilité !

ProCalc.app: Marge/Rentabilité Logan Le Rudulier 3.49€

Parmi les nombreuses applications de calcul, ProCalc.app: Marge/Rentabilité se veut bien plus qu’une simple calculette.Certains la connaissaient peut-être sous son ancien nom, car ce n'est pas une petite nouvelle de l'App Store. Elle est disponibleIl s’agit en fait de trois calculateurs en un : elle permet de. Ainsi, le calculateur de taux de marge permet de déterminer le. On peut -par exemple- entrer les coûts d'achat et la marge brute ou le coefficient désiré afin d’obtenir le prix de vente incluant la TVA et le prix de vente hors TVA. On pourra même ajouter, si besoin, une remise et consulter le prix HT ou TTC.Le calculateur de seuil de rentabilité permettra de déterminer si une entreprise est. Il suffit pour cela d’indiquer une quantité de produits vendus mensuellement et ses dépenses fixes et variables mensuelles : ProCalc.app va calculer rapidement le seuil de rentabilité sur un mois, un trimestre et à l'année, que ce soit en chiffre d’affaires, en quantité de produits vendus ou en nombre de jours.Enfin, leproposera de calculer le bénéfice réel après l’accumulation de tous ces frais.À l’occasion de cette évolution, le développeur indique que ProCalc.app – Calculatrice Business a été refaite de A à Z pour offrir un, mais aussi de(comme l’amélioration de la gestion du changement de signe dans la calculatrice).Elle est compatible avec iOS 16 -et nécessite iOS 14.0 ou version ultérieure- et universelle iPhone/iPad, et le sera bientôt également avec l'Apple Watch. Sur Mac, elle nécessite macOS 11.0 ou version ultérieure et un Mac avec au minimum la puce M1.