Il achète 300 iPhone en Apple Store et s’en fait voler la moitié en sortant…

ses cadeaux de Noël

3 sacs contenant 300 iPhone 13 !!

Outre l’incongruité de cet achat,. Effectuant cette opération à une heure du matin (cet Apple Store est ouvert 24/24), il aurait été victime d’un vol en sortant. Il faut dire que le jeune homme avait réussi à faire tenir. Alors qu’il marchait en direction de sa voiture, un autre véhicule s’est arrêté à côté de lui.Deux hommes en ont alors émergé et ont exigé qu'il leur remette les iPhone. Ne voulant pas obtempérer, la victime en est venue aux mains (et les sacs ?) se battant avec les deux autres individus avant d’être frappé au visage.Dans un communiqué, la police a expliqué que l'homme en question faisait souvent, et ce, afin de les revendre via sa propre entreprise. En revanche, l’histoire ne dit pas pourquoi il faisait l'achat à 1h00 du matin (pour être tranquille ?) ou s’il avait ses petites habitudes et avait été repéré ainsi…