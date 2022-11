iOS 16.2 corrige le bug des animations dans les apps

Fin du Bug des animations dans les apps

iOS 16.2 en version finale pour la mi-décembre

La dernière bêta d’iOS 16.2, publiée en début de cette semaine, a enfin résolu leslors de la fermeture / du passage d'une application à l'autre.Pour rappel, certains utilisateursont connu des déboires à l’installation d’iOS 16. Aucune des mises à jour suivantes n'avait encore résolu le problème, mais il semblerait que la dernière bêta y soit enfin parvenue.Le problème semblait avoir le plus d'impact sur les modèles d'iPhone 13 Pro et d'iPhone 14 Pro car ces derniers possèdent des écrans dotés de la technologie, avec un taux devariable allant jusqu'à 120 Hz. Mais, certains utilisateurs d'autres modèles avaient également signalé des expériences malheureuses similaires, de sorte que cela semble avoir un impact sur plusieurs modèles d'iPhone différents.D’après les informations de Mark Gurman,On trouverait de nouvelles options de personnalisation pour l'affichage toujours activé de l'iPhone 14 Pro, ou encore des widgets Traitements et Sommeil sur l’écran de verrouillage. A cela s’ajouteraient les mises à jour rapides de sécurité, ou encore une nouvelle interface pour les fonctions d’Accessibilité.