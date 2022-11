L’app pour enfants Pok Pok Playground propose de relier les points (et de faire des maths)

Connect The Dots

ET si on reliait des points ?

libérer leur artiste intérieur

Pour rappel, l'app a bénéficié précédemment d'un séquenceur de musique, d’un jeu de bille, d’une marchande et d’un contenu dédié au Jour de la Terre., remettant au goût du jour la fameuse activité consistant à relier des points pour en faire un dessin, à colorier le cas échéant. Elle veut encourager les enfants à bien grandir, entourés par la pensée créative, la curiosité, la motricité fine, la conscience spatiale, ou encore la résolution de problèmes.Au menu, nos chères têtes blondes pourront relier les points sur une toile doublée de grille et jouer avec la géométrie et les différentes formes (pourprécise l’éditeur). Notons que cette toile entend pousser les limites des enfants en leur proposant de. Poursuivant toujours un aspect ludique et éducatif, ce système permettra de s’approprier des. Bien évidemment, les parents pourront retrouver les dessins enregistrés dans l’application.Pour rappel, ce titre -qui se destine aux plus petits (sous surveillance parentale tout de même)- a déjà reçu undès son lancement. Depuis, il ajoute régulièrement de nouveaux mini-jeux et fonctionnalités pour Pok Pok Playroom est disponible sur l' App Store avec un. Après cela, il coûte 9,49 euros/mois ou bien 64,99 euros/an.