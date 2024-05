Quelles sont les meilleures apps Swift Student Challenge en 2024 ?

Distinguished Winners !

Le Swift Student Challenge annuel d'Apple reconnaît les développeurs étudiants, et cette année, la firme a ajouté une nouvelle catégorie. Sur 350 gagnants, 50 étudiants ont été distingués pour la création d'applications qui se distinguent par leur innovation, leur créativité, leur impact social ou leur inclusion.



Ces 50 étudiants ont été invités à une expérience en personne de trois jours à Apple Park qui comprend une programmation spécifique et l'événement spécial de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de cette année, où ils rejoindront d'autres créateurs du monde entier partageant les mêmes idées.

Un petit mail de victoire !

Comme prévu, parmi les 350 étudiants récompensés dans le monde entier,), et ont été sélectionnés pour se rendre à l'Apple Park !Comme elle le fait depuis plusieurs années,de Elena Galluzzo (inspirée par sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer), un assistant tout-en-un pour les personnes âgées.de Dezmond Blair (inspiré par ses séances en vélo de montagne avec son frère et ses parents)de Jawaher Shaman (inspiré par son expérience personnel et ses problèmes de bégaiements)Dans un second temps, ils ont étéCette année, la firme avait prévenu, laissant plusieurs mois aux étudiants intéressés pour se préparer. Pour rappel, l'évènement permet aux étudiants de créer un projet de codage innovant à l'aide de l'application Swift Playgrounds