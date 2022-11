Confidentialité : Apple à nouveau accusée de collecter des données depuis l'iPhone

dsId

Directory Services Identifier

un recours contre Apple pour non respect de la vie privée

choquante

illusions complètes

Selon cette dernière, les analyses d'Apple pourraient en effetsur la façon dont un appareil est utilisé, ses performances, ses fonctionnalités, et ce, directement à un. De quoi donner des sueurs froides à Cupertino, qui s'en défend, bien naturellement.Sur Twitter, les analystes de Mysk ont découvert que les données d'analyse des appareils d'Apple comprendraient un identifiant dénommé, pour. L'analyse a révélé que. On (Apple ?) pourrait ainsi avoir accès à des données personnelles sensibles, y compris son nom, sa date de naissance, son adresse e-mail et les informations associées, stockées sur iCloud.Pour rappel, un chercheur en sécurité avait découvert que, et ce, peu important que les utilisateurs aient consenti ou non pendant le processus de configuration. Il avait qualifié de, la quantité des informations transmises.Ses révélations avait entrainé un recours collectif afin!) L’action repose en partie sur l’absence de consentement des utilisateurs et la violation de la. Au delà, la firme est accusée d’avoir menti à ses clients en leur faisant croire qu’ils contrôlaient les informations partagées.En outre, les demandeurs affirment ainsi que les options pour désactiver le partage des analyses d'appareils et désactiver des paramètres de l’ATT (la Transparence du suivi des apps)pour protéger les utilisateurs et qu'Apple en tirerait des revenus !