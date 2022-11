La photothèque iCloud pour Windows affiche des clichés d'inconnus

intégration de la bibliothèque iCloud sur Photos pour Windows

d’avoir plus facilement un accès direct à tous leurs clichés en un seul endroit organisé et constitue une autre étape de nos efforts continus pour rendre les expériences sur Windows 11 transparentes

Synchronisation de clichés d'inconnus

iCloud pour Windows corrompt les vidéos enregistrées à partir d'un iPhone 14 pro max, ce qui donne des vidéos noires avec des lignes de balayage. En de rares occasions, il insère des images fixes dans des vidéos provenant de sources inconnues, peut-être d'autres comptes iCloud. J'ai vu s'afficher des photos de familles d'autres personnes que je n'avais jamais vues de ma vie, des matchs de football et d'autres photos aléatoires. De toute évidence, cela est extrêmement préoccupant et ne me fait pas vraiment me sentir en sécurité avec iCloud.

Pour rappel,(une nouvelle bibliothèque séparées et intitulée iCloud Photos apparaitra alors automatiquement) après avoir renseigné les identifiants et le mot de passe au sein de l' App iCloud pour Windows proposée sur le Microsoft Store. Le déploiement de la mise à jour est progressif et l'ensemble des utilisateurs devrait en profiter d'ici la fin du mois. Microsoft répond ainsi à une demande des utilisateurs d'iPhone sous Windows, afin de leur permettreSi cette fonctionnalité semble fort bienvenue,(les enregistrements en HDR/HEVC Haute efficacité présentent des stries noires et blanches empêchant leur visionnage dans de bonnes conditions)Ces derniers apparaissent lorsque ces vidéos endommagées sont lancées. Un utilisateur sur les forums de nos confrères de MacRumors indique qu'Ce souci pourrait provenir d'un cafouillage du côté des serveurs de Cupertino et vient ternir inutilement l'image de sérieux d'Apple.