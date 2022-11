Des boutons tactiles avec retour haptique pour l'iPhone 15 Pro ?

Des boutons tactiles avec retour haptique ?

Finally, we continue to engage with a strategic customer and expect to bring a new HPMS component to market in smartphones next year

les cas d'utilisation potentiels, le plus grand changement dans les nouveaux modèles d'iPhone, de l'année prochaine est le retrait des boutons, ce qui nécessiterait des pilotes supplémentaires pour le moteur haptique, ce qui en ferait le cas d'utilisation le plus probable pour le nouveau modèle

. La firme spécialisée dans les semi-conducteurs s’occupe entre autres de technologies du Taptic Engine des iPhone.Selon la société de recherche. Ainsi, dans une lettre aux actionnaires , la société a déclaré continuer deet compte bien proposerDans le même temps, John Forsyth, CEO de Cirrus Logic, apour que ce nouveau composant arrive sur le marché à l’automne prochain, ce qui. De telles révélations prennent tout leurs sens quand on sait que le sigle HPMS fait référence aux puces à signaux mixtes haute performance de Cirrus Logic, qui comprennent notamment les pilotes haptiques pour le Taptic Engine de l'iPhone.Lorsque Blayne Curtis et Tom O'Malley (Barclays ) ont examinéApple s'appuierait donc sur le retour haptique (avec trois Taptic Engine au lieu d'un) pour les boutons de volume et de mise en marche, à la manière de ce qui avait été proposé pour le bouton Home des iPhone 7, ou sur le trackpad des MacBook depuis 2015. Les moteurs haptiques devraient donc se charger d'envoyer desafin de reproduire la sensation d'un bouton physique (ce qui fonctionne très bien sur les iPhone et MacBook qui en sont équipés).