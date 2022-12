Il s'appuie sur Localiser et envoie la police chez une grand-mère innocente

Alors que l'on a l'habitude de voir l'application Localiser aider à sauver des vies ou à retrouver des biens, l'application d'Apple s'illustre différemment aujourd'hui. En effet,(une unité de police aux US). Cette perquisition avait été motivée par la localisation à deux reprises et proche du domicile de Ruby Johnson d'un iPhone 11 volé le jour précédent ainsi qu'un camion contenant également six armes à feu, deux drones et 4 000 dollars en liquide. Ceux qui l'utilisent le savent, la localisation via le système d'Apple n'est pas toujours très précise, et Ruby Johnson a finalement porté plainte contre le détective afin de tenter d'obtenir un dédommagement pour sa porte et quelques objets détériorés pendant l'intervention (qui n'a permis de retrouver aucun objet volé).