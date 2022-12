L'image du soir : Xiaomi présente son nouvel iPhone

Xiaomi 13 (Pro Max ?)

La MI Watch

Une habitude assumée

Ainsi, certains clichés issus de la campagne marketing du nouveau Xiaomi 13. Il existe bien entendu des différences, comme la perforation pour la caméra selfie, la présence d'un port USB-C, une charge certainement beaucoup plus rapide que celle des iPhone, ou encore le bloc optique avec la mention du partenariat avec Leica, ainsi, il faut bien l'avouer, qu'un tarif qui sera à coup sûr nettement plus accessible.Pour rappel,Il suffit de parcourir la gamme pour sentir comme une légère source d'inspiration, par exemple pour les tablettes Mi pad 5 et Mi Pad 5 Pro, le très récent Xiaomi Mini, proche cousin du Mac mini, le Mi Notebook Pro (et de nombreux ordinateurs portables de la gamme) singeant les MacBook Pro, ou encore la Mi Watch dont la filiation en fait aucun doute. Pour la petite histoire, la firme avait même fait la promotion en 2019 de ses Mimojis (cela vous rappelle vaguement quelque chose ?) en publiant par erreur le clip des Memojis de Cupertino.