L’utilisation de Twitch est interdite à l'Assemblée Nationale !

Plus de Twitch au sein de l'Hémicycle

Certains députés un peu trop actifs sur les réseaux sociaux...

exercice d'éducation civique

se sentir partie prenante des débats

Cédant à la tentation des réseaux sociaux, plusieurs députés avaient l'habitude de. Mais contrairement à la chaine parlementaire, ils les assortissaient de, parfois drôles mais pas toujours de bon aloi. Une forme de communication que Ugo Bernalicis et Antoine Léaument (LFI) auraient un peu abusé...Mais la pratique n'a pas vraiment plu et elle est désormais. D'ailleurs, ce dernier vise plus largement l'utilisation de plateformes de streaming -audio et vidéo- pendant les séances, ce qui laissent les députés libres de s'en servir... depuis leur bureau ou leur domicile.Mais plusieurs d'entre eux ont profité d'une rédaction un peu trop ambiguë pour se permettre d'utiliser les réseaux sociaux en direct, dont Twitch.Laconiquement, Ugo Bernalicis regrette cette modification. Pour lui, cette forme d'échange -ludique de prime abord- permettait de rendre plus accessibles les travaux parlementaires, évoquant unou une manière pour les contribuables de