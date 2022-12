Aperçu d'Apple Music Sing, le mode karaoké d'Apple Music

Apple Music Sing sur iOS 16.2

Pas disponible pour tous les titres

Interface gauche/droite pour les titres en duo

Cupertino a présenté son mode karaoké pour Apple Music via un communiqué officiel publié hier et indiquant que la nouvelle fonctionnalité Apple Music Sing serait disponible avant la fin de l'année. C'est donc en toute logique que nous la retrouvons au sein des Release Candidate d'iOS et d'iPadOS 16.2, ainsi que tvOS 16.2.. Il suffira de lancer un titre au sein du catalogue d'Apple Music puis de toucher l'icône en bas à gauche représentant une bulle avec des guillemets affichant habituellement les paroles.. Apple avait indiqué qu'il ne serait pas possible de faire disparaître complètement la voix, pourtant on s'approche réellement de la mise en sourdine dans les faits et sur certains titres. Dernier point, nous avons pu vérifier que ce traitement est bien fait en local, et nécessite donc des calculs effectué sur l'appareil et une certaine puissance (certainement via un algorithme et le Neural Engine).L'interface affiche un décompte sous la forme de trois points en haut à gauche si le chant ne débute pas de suite, assez pratique, et il sera possible de naviguer au sein du titre en touchant une ligne de chant., même sur certains qui disposent tout de même du réglage du niveau de la voix (sur le cliché ci-dessus, cela fonctionne pour Mr Brightside des Killers, mais le texte s'illumine ligne par ligne sur Crystalized de The xx, alors qu'il est possible de baisser le niveau de la voix).Pour un duo, les lignes de chant s'afficheront à gauche ou à droite afin de les différencier d'un seul coup d'œil. Il n'est évidemment pas possible d'activer la fonctionnalité pour les titres dont les paroles ne sont pas disponibles. Pour rappel,(le Gen2 n'est pas cité mais est tout de même doté d'une A13),, et Apple devrait proposer 50 listes de lectures intégrant les grands classiques ayant fait le succès des karaokés du monde entier lors du lancement. Malheureusement, Apple Music Sing ne semble pas prévu sur Mac, tout du moins pour le moment.qui rend ainsi encore plus attirant son service de streaming audio, avec un mode qui devrait fédérer de nombreux utilisateurs.