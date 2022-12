Apple Music gagne une fonction karaoké avec Apple Music Sing

Apple Music Sing : et bien, chantez maintenant !

Des listes de lecture conçues pour le karaoké

. Avec ce nouveau mode, les utilisateurs du service vont pouvoir s'afficher les paroles ainsi que le chant synchronisé en temps réel sur ces dernières (les paroles s'illumineront au fur et à mesure afin de permettre au chanteur de savoir où il en est),. Apple ne s'arrête pas là et annonce qu'il sera possible d'opter pour plusieurs mode d'affichage, et d'obtenir des lignes de chant séparées pour les duos, ou encore un affichage spécial pour les chœurs. Il sera également possible de. Apple ne précise pas si un algorithme sera chargé de séparé la voix, ou si les artistes et maisons de disques devront fournir le pistes séparées, ce qui impliquerait que l'intégralité du catalogue ne soit pas disponible au lancement.Cette nouvelle fonction Apple Music Sing sera accompagnée au lancement par 50 listes de lectures intégrant les grands classiques ayant fait le succès des karaokés du monde entier.(qui gagne donc en intérêt pour les amateurs de karaoké). Le Mac ne semble pas de la partie, mais pourrait avoir accès à Apple muscu Sing dans un second temps. La vraie question reste toutefois en suspens. Pourra-t-on chanter à tue-tête en prenant la télécommande de l'Apple TV pour un micro ?