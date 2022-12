Du Wi-Fi 7 à 20 Gb/s chez Qualcomm pour 2023 (et chez Apple ?)

(de nombreux constructeurs s'appuient sur les puces de Qualcomm, comme Netgear pour les Nighthawk ou les Orbi)Le Wi-Fi 7 permettra de mettre à profit les canaux 320 MHz et le Multi-Link Operation (MLO) afin d'utiliser deux fréquences simultanément (par exemple 5 et 6 GHz) et de réduire la latence. De son côté, Apple a pris son temps pour adopter le Wi-Fi 6E, uniquement disponible sur les iPad Pro M2, et pourrait directement faire passer le reste de la gamme au Wi-Fi 7 dès 2023 (croisons les doigts).