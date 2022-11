Que vaut le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm face à l'A16 d'Apple ?

A peine arrivé, déjà benché

Geekbench ou AnTuTu ?

Le nouveau SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 vient à peine d'être présenté que déjà quelques benchmarks fleurissent sur le net.(aucun smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 2 n'est encore officiellement disponible sur le marché),Si l'on s'en tient à Geekbench,. Le dernier né de la gamme Snapdragon de Qualcomm (sur ce benchmark particulier) s'approche donc plus de l'A15 des iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 et iPhone 14 Plus affichant 1738 et 4631 points dans les mêmes conditions. Autre benchmark, autres résultats, etd'un iPhone 14 Pro Max. Bref, il faudra attendre les premiers tests en conditions réelles d'appareils disposant du Snapdragon 8 Gen 2 pour savoir ce qu'il a vraiment dans le ventre. L'A16, l'A15 et les Snapdragon 8 Gen 1 et Gen 2 restent toutefois des puces haut de gamme qui devraient offrir une expérience satisfaisante à leurs utilisateurs.