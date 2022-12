L'iPhone 15 aurait toujours une puce modem 5G de Qualcomm

D'après, celui-ci continuerait de bénéficier d'une puce modem 5G de Qualcomm.Ce n'est donc pas cette année encore qu'Apple proposera sa puce maison sur laquelle elle travaille depuis quelques temps mais qui ne serait pas encore prête. Apparemment (et sans surprise), ce sera toujoursPour rappel, les iPhone 14 sont dotés d'un Snapdragon X65, qui allie performances et autonomie, mais la puce X70 qui serait utilisée en 2023 serait beaucoup plus avancée, avec des capacités d'intelligence artificielle lui permettant d'