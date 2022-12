Comment choisir une chanson pour l'alarme sur iPhone

Comment choisir un morceau pour l'alarme de l'iPhone

Les différentes sonneries proposées par Apple au sein de l'application Horloge font tout à fait l'affaire lorsqu'il s'agit de vous sortir des doux bras de Morphée,. Afin d'opter pour le titre de votre choix, il suffira de se rendre dans l'application, puis de choisir la sectionen bas de l'interface, avant de sélectionner une des alarmes mises en place, ou d'en créer une en appuyant sur l'icôneen haut à droite de l'interface. Une fois cela fait, il faudra choisir l'heure à laquelle l'alarme va se déclencher, son éventuelle récurrence, lui donner un nom si cela vous chante afin de la reconnaître plus facilement, puis toucher la ligneavant de sélectionnerIl sera ensuite possible de choisir un morceau au sein de votre bibliothèque. L'interface permet de lacer une recherche, de choisir parmi les catégories Listes de lecture, Artistes, Albums, Morceaux, Clips vidéo, Genres, Compilations, Compositeurs ou Téléchargée. Il faudra bien penser à disposer du morceau en question en local sur votre smartphone. Si cela n'est pas le cas,Le morceau sera alors disponible dans la liste accessible via l'application Horloge, et vous pourrez vous lever du bon pied chaque matin au son de cette douce mélopée.