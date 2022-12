La vidéo du soir : Selon Samsung, le Galaxy Z Flip 4 épate les utilisateurs d'iPhone

Cette nouvelle vidéo reprend l'image de l'utilisateur littéralement installé sur la clôture séparant l'univers Apple de celui du constructeur coréen. Le jeune homme exprime son désir de s'offrir un Galaxy Z Flip 4 mais s'inquiète de la réaction de ses amis utilisateurs d'iPhone. Une jeune femme du côté merveilleux fun et coloré de la Force (selon Samsung) lui répond alors, avant d'illustrer ses propos en lui passant son Galaxy Z Flip 4 (évidemment cela ne manque pas et les utilisateurs du côté pommé rappliquent illico)., c'est le jeu du marketing et Apple a d'ailleurs utilisé cette astuce à de nombreuses reprises à son avantage. Pour la coupe du monde, Samsung a d'ailleurs illustré (voir la vidéo ci-dessus) la différence entre ses smartphones pliables capables d'applaudir et de faire la ola, contrairement aux pauvres smartphones tristes et rigides (sans nommer explicitement l'iPhone toutefois). Reste à savoir si (et quand) Apple proposera son premier smartphone pliable, et si ce dernier sera capable d'affronter une utilisation quotidienne sans vieillir prématurément et en proposant une autonomie satisfaisante (ce qui n'est pas forcément l'avis des possesseurs de Galaxy Z Flip autour de moi).