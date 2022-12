Et si votre frigo avait un plus grand écran que votre ordinateur ?

Samsung Family Hub Plus

Liste de courses, Photos, SmartThings, et pourquoi pas TikTok ?

Le constructeur coréen devrait à nouveau faire parler de sa division réfrigérateur au prochain CES de Las Vegas avec la présentation officielle du Family Hub Plus. Si la gamme Bespoke permet déjà de personnaliser les portes grâce à l'impression d'un cliché ou d'un motif, le Family Hub Plus va beaucoup plus loin (et les photos affichées seront moins, en cas de changement inopiné de partenaire par exemple). La version précédente était déjà bien dotée avec un écran intégré de 21 pouces,, soit une diagonale plus grande que celle des écrans d'ordinateurs de nombreux foyers.L'écran intégré du Family Hub Plus de Samsung permettra d'afficher(Google Photos et OneDrive sont de la partie),(le format vertical est parfaitement adapté à la consommation de ce type de contenus),. Les utilisateurs aux US pourront de plus disposer du service Samsung TV Plus incluant plus de 190 chaines gratuites et des commandes via le service Amazon Your Essentials. Le Family Hub Plus pourra également servir de hub domotique grâce à la compatibilité SmartThings (et donc avec l'écosystème Matter lorsque ce dernier sera réellement disponible et efficace, ce qui pourrait prendre un peu plus de temps que prévu ).. Une vraie question reste toutefois en suspens, fait-il tourner Doom ?