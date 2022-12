Twitter : Elon Musk a tenté d'interdire les liens vers les autres réseaux sociaux ! (en vain)

Une interdiction fugace

d'inclure des liens vers un certain nombre d'autres plates-formes à partir de leur compte Twitter

Twitter n'autorisera plus la promotion gratuite de plateformes de médias sociaux spécifiques sur Twitter

toute promotion gratuite

Un nouveau rétropédalage

revient sur sa décision

qui avaient publié sa localisation

un dangereux précédent

Ainsi, dans la soirée, les utilisateurs ont découvertEn effet dans un communiqué supprimé depuis, il était précisé qu’il ne seraitPour autant si le lien a rapidement disparu,Cette brève directive interdisait aux utilisateurs. A cela, il était également mentionné, comme Facebook ou encore Mastodonte., les tweets et les comptes d'utilisateurs n'étaient plus autorisés à se connecter à d'autres plates-formes, Twitter supprimant. Notons en revanche que Snapchat et TikTok n’étaient pas cité expressément dans le communiqué.Mais, devant le tollé provoqué, on remarque ce matinDans ce dernier, ilprécise sa pensée -qu'on a bien du mal à suivre, comprendre ou justifier... Seuls les comptes dont l'objet principal est de promouvoir gratuitement les autres réseaux ou tout autre service de spam seraient concernés. Une intention bien plus louable que la précédente...En attendant, parmi les autres revirements,. Il avait été menacé vendredi de sanctions par l'Union européenne. L'ONU avait dénoncéavec ce type de mesures. En attendant, il a également publié un petit sondage !