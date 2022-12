idée cadeau de dernière minute : une batterie MagSafe Anker dès 30€, livrée avant Noël

5 000 ou 10 000 mAh chez Anker

Le modèle d'Apple, la version Anker 5 000 mAh et le modèle 10 000 mAh

La batterie Anker 633 embarque(contre 5 000 mAh pour le modèle précédent (pour rappel, le modèle 5 000 mAh du même constructeur m'avais permis de recharger un iPhone 12 mini à 100%, un iPhone 12/iPhone 12 Pro à 95%, et un iPhone 12 Pro Max à 75%). Cette capacité accrue du modèle 633 implique un embonpoint certain par rapport au modèle 5 000 mAh, mais Anker en profite toutefois pourajouter une petite béquille et pour améliorer la puissance en filaire.Le port USB-C est désormais situé sur le côté (également utilisé pour recharger la batterie) peut ainsi fournir jusqu'à 20W (contre 10W maximum sur le modèle 5 000 mAh ) afin de charger un appareil en filaire, et un second port USB-A délivrant 18W fait sont apparition.La version 5 000 mAh que j'utilise quotidiennement est quant à elle proposée actuellement à 35,99 euros (soit une réduction de15 euros en cochant le coupon). Les deux modèles seront livrés avant Noël si vous passez commande dans les heures qui viennent.