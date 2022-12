Tesla sort son Air Power (contrairement à Apple)

Un chargeur sans fil mais avec un look tellement Tesla !

FreePower

L'AirPower, abandonné avant même son lancement ?

Après de nombreux efforts, nous avons conclu que l’AirPower n'atteindrait pas les normes que nous avions fixées et nous avons donc annulé le projet. Nous présentons nos excuses à ceux qui attendaient ce lancement avec impatience. Nous continuons de croire que l’avenir sera sans fil et nous nous engageons à poursuivre l’expérience.

. Il est possible de placer, et ce, jusqu'àde puissance chacun.Comme le produit de Cupertino dont on taira désormais le nom, ce chargeur est doté de la technologie, qui vous permet de placer des appareils n'importe où sans alignement précis. Apparemment, les ingénieurs d'Elon Musk pourraient avoir résolu les soucis d’Apple. Cette dernière avait des difficultés pour gérer l'alimentation des différentes bobines (celles dédiées à l'Apple Watch étant plus petites) et éviter la surchauffe.Mais pour autant pas question de blanc et de lignes arrondies mais bien un style Tesla ! En effet, on trouve une conception avec, inspirée par le look du. Il dispose d'unavec une surface enet d'un support magnétique amovible qui peut être utilisé pour chargerBref, le chargeur -qui est livré avec- est maintenant disponible endans la boutique en ligne de Tesla, au prix de 300 dollars et les premiers exemplaires devraient être expédiés en février 2023.Pour rappel,: un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Après une période de silence radio, Apple avait fini par annoncer l’abandon du projet le 29 mars 2019, après bien des retards et des rebondissements.s :