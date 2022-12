La Dynamic Island des iPhone 14 Pro exige un procédé de fabrication avancé

Dynamic Island, un procédé de fabrication particulier

Les possibilités (et exigences) d'une île

Les iPhone 14 Pro et Pro Max se distinguent du reste de la gamme par la présence de la Dynamic Island, une double découpe (une pilule et un poinçon réunis de manière logicielle pour former un seul élément) remplaçant l'encoche introduite avec l'iPhone X et signe distinctif de la gamme (excepté pour les iPhone SE). Cette perforation de la dalle est loin d'être une nouveauté et de nombreux smartphones Android utilisent ce procédé pour la caméra frontale (les éléments de Face ID sont plus imposants, ce qui explique le format de la Dynamic Island), maisSelon un rapport de nos confrères coréens de The Elec , Apple aurait demandé à Samsung et LG de, et ainsi garantir une meilleure qualité d'image et une durée de vie plus importante. Cette technique a en effet l'avantage d'offrir un barrage efficace entre la perforation et le reste de la dalle et une zone plus plate au niveau de la découpe. Ce procédé de fabrication plus complexe mais offrant une meilleure qualité devrait se retrouver sur l'ensemble de la gamme dans les années à venir. En effet, les rumeurs indiquent que Cupertino devrait offrir la Dynamic Island aux iPhone 15 en sus des versions Pro, afin de totalement délaisser l'encoche et uniformiser l'interface de ses smartphones.