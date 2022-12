L'iPhone 14 Pro aurait pu être plus puissant

Un GPU moins puissant que prévu pour l'A16 Bionic des iPhone 14 Pro et Pro Max

Du changement au sein des équipes en charge des GPU Apple

C'est en tout cas ce qu'affirment les sources proches du dossier s'étant confiées à The Information évoquant une partie GPU prenant notamment en charge au niveau matériel le ray tracing (technique gourmande en puissance permettant une gestion de la lumière plus réaliste en jeu, prise en charge au niveau matériel sur les GPU dédiés de Nvidia, AMD et désormais Intel).Cetteaurait, et le fait qu'Apple ne se soit pas étendue sur ce point lors de la présentation de sa nouvelle puce haut de gamme, ce qu'elle ne manque pourtant pas de faire habituellement. Cette mauvaise gestion du projet en interne aurait également poussé Cupertino à revoir la structure des équipes en charge du développement de la partie graphique des SoC, et à se séparer de certains éléments, dont les personnes chapeautant cette division. Ce travail sur la partie GPU n'est surement pas perdu pour autant et l'on pourrait retrouver le fruit de ces efforts au sein de l'A17 de l'iPhone 15, cette fois avec une chauffe et une consommation maitrisées (grâce à une gravure en 3 nm ?). Réponse en septembre 2023 !