Une Dynamic Island pour tous les iPhone 15

USB-C, A 17 Bionic (3nm), modem Snapdragon X70 de Qualcomm

châssis en titane, nouveaux boutons avec retour haptique et 8Go de RAM

Pour rappel, seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont dotés dedont la forme et la taille s'adaptent en fonction des applications pour afficher des alertes, des notifications ou encore des live activities.De même dans sa dernière, il précise que Cupertino devrait conserver lesque la gamme des iPhone 14, soit un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces. Il reste à savoir si la disposition des capteurs permettra de conserver les coques d'une année sur l'autre (on peut toujours espérer / rêver). Du côté des noms, surfant sur la vague l'Apple Watch Ultra,Les modèles Pro seraient alimentés par unegravée en 3 nm par TSMC (avec une optimisation de 35% de la batterie), l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus se contenteraient d'une A16 Bionic.Les quatre modèles auraient unpour la 5G et la LTE. Enfin ils seraient également dotés d'un, voire d'un système de lentilles périscopes pour le Pro Max (Ultra). Enfin, selonles iPhone 15 Pro et Pro Max devraient obtenir une vitesse de transfert plus rapide, ce qui serait bien pratique pour envoyer -par exemple- les imposants fichiers ProRaw ou encore les vidéos en 4K (et plus).L'iPhone 15 pourrait avoir(et deux Taptic Engines) et(8 Go contre 6 actuellement pour les modèles Pro).Ainsi l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ne bénéficieraient donc pas des mêmes technologies d'affichage que les Pro (pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et n'intégreraient ni ProMotion, ni écran toujours éclairé.Si l'on en croit la rumeur publique et le leaker, outre le. Les bords arrières seraient légèrement arrondis rappelant ceux des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces M1.