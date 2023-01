Une puce Apple combinée pour le WiFi/Bluetooth/5G dès 2024 ?

Broadcom en ligne de mire

2024 ou... plus tard ?

Cette fois, ce n'est plus Qualcomm qui serait en ligne de mire,, ces petits ordinateurs de poche bien connus.D'après, généralement bien renseigné,, soit pour l'iPhone 16 et les Mac/iPad à venir. Apple réduirait alors les coûts et sa dépendance à des tiers, un vieux précepte hérité de Steve Jobs à l'époque.Mais attention, le gain financier est relatif,. Par exemple, même après avoir racheté la division Modem d'Intel, Apple devrait encore payer des royalties à Qualcomm et Ericsson pour utiliser ces technologie réseau. Et il en sera de même pour le WiFi et le Bluetooth.Cela fait plusieurs années déjà qu'on prévoit l'arrivée de modem 4G/5G dans les iPhone et rien ne vient. Pire que cela, les technologies d'Intel rachetées à l'époque était déjà en net retrait face à Qualcomm et rien ne dit que l'ingénierie ait rattraper son retard -Apple prévoyait apparemment d'intégrer son modem dans l'iPhone SE 4 en 2024, mais ce projet aurait été abandonné , faute de performances suffisantes.Par ailleurs, Broadcom ou pas,, comme le Bluetooth 5, le WiFi 6 et même le récent WiFi 6E, qui a fait son entrée seulement sur les iPad Pro M2 de dernière génération -mais pas sur le MacBook Air 2022 !La firme travaillerait d'ailleurs aussi sur le sujet. Tim Cook étant un formidable gestionnaire des chaînes de production, on imagine qu'il s'agit ici pas seulement de finance, mais aussi de stratégie industrielle., l'idée étant certainement de réduire les coûts mais aussi la consommation. Intégrer des puces tierces à un schéma maison est toujours plus coûteux et moins optimisé que de réaliser l'ensemble des composants