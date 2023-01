Apple dévoile les coulisses de sa vidéo du Nouvel An tournée à l’iPhone 14

Un spectacle chinois tourné à l'iPhone 14 Pro

Through the Five Passes

Une vidéo à l'iPhone après les AirPods

Récemment, Tim Cook avait partagé un(réalisé avec un iPhone bien évidemment) sur son compte Weibo. Ce petit film d’un bon quart d’heuremontre quelques extraits de spectacles et manifestations culturelles du pays (entre folklore, costumes et maquillage, on y voit aussi du Moonwalk).En plus de sa diffusion sur le compte YouTube officiel,-dont l'effet tournoyant des scènes de danse ! Pour le réaliser, l'iPhone est monté sur une espèce de gant / attelle sur le poignet du danseur. C'est très court et c'est bien dommage.Contrairement au calendrier civil ou grégorien, le calendrier lunaire change chaque année. Mais il commence toujours à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver et avant la phase lunaire d'équinoxe du printemps.Concernant les petits produits en édition limitée (qu'on ne pourra que sur le marché asiatique), Apple propose des, mais également desavec un émoji inédit du petit rongeur gravé sur le boitier ainsi que la boite en carton (en rouge ça porte bonheur !). Celle-ci est disponible à la vente -à son prix habituel- via sa boutique en ligne et de ses magasins en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao.