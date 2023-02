Un drone DJI MIni 2 SE au tarif plus accessible en approche

Un DJI Mini 2 SE dès le mois prochain

Pour ce Mini 2 SE, DJI reprend les caractéristiques du SE précédent (capteur CMOS 1/2.3" 12 mégapixels offrant des enregistrements vidéos en 2,7K à 30 images par seconde) et lui offre quelques améliorations intéressantes, comme(présent sur le Mini 2, mais pas sur le Mini 1 SE)(en fonction de la législation en cours dans le pays dans lequel vous l'utilisez. En France , il faut toujours que le drone soitpar le pilote), ainsi qu'(31 minutes pour le Mini 2 SE, contre 30 pour le Mini SE). C'est peu, mais toujours ça de pris, l'autonomie n'étant jamais assez importante lorsqu'on utilise un drone, surtout en prenant une petite marge afin d'être certain de pouvoir récupérer notre précieux engin.Malgré ces quelques menues améliorations,. Le DJI Mini 2 SE affiche toujours 249g sur la balance, comme les autres modèles de la gamme, ce qui permet sur notre territoire de ne pas être obligé de suivre une formation (le gouvernement recommande toutefois de passer la formation Ouverte A1/A3 ), mais ne dispense pas de déclarer en ligne le drone auprès de la DGAC car ce modèle est équipé d'une caméra. Le DJI Mini 2 SE devrait être disponible dès le 22 mars au tarif de 389 euros avec une télécommande RC-N1, et la version Fly More Combo sera proposée à 529 euros.