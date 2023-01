Le stabilisateur DJI RS 3 Mini supporte jusqu'à 2Kg pour seulement 389€ ! (En vente aujourd'hui)

Jusqu'à 2Kg

• Sony A7S3 + 24-70mm F2.8 GM

• Canon EOS R5 + RF24-70mm F2.8 STM

• Fuji X-H2S + XF 18-55 mm F2.8-4

Des fonctions avancées

En fixant le support à démontage rapide au bras vertical, il est possible de réaliser des prises de vue verticales sans avoir recours à des accessoires supplémentaires et l’angle de rotation de la nacelle n’est pas limité par rapport au mode vertical traditionnel. Cela devient facile de tourner de courtes vidéos pour les médias sociaux.

Une application dédiée

Ronin

● Time-lapse : Un bref accéléré pendant le voyage est l’ouverture ou la séquence de transition idéale pour toute personne cherchant à raconter l’histoire de son voyage.

● Enregistrement avec Suivi : Réglez la nacelle pour qu’elle se déplace le long d’un maximum de 10 points prédéfinis pour une vidéo dynamique de n’importe quelle scène ou environnement.

● Panorama : Améliorez le champ de vision de la caméra avec une photo panoramique montrant toute la scène se trouvant devant vous.

389€, en vente aujourd'hui

. Que ce soit chez Sony ou Canon, la stabilisation du capteur et des optiques n'est pas encore suffisamment efficace pour filmer à 100% à main levée.(sans miroir) dont le poids a fondu face aux reflex, à condition de se limiter à des optiques légères. L'appareil gère en effet jusqu'à 2Kg (avec un peu de marge), tout en étant 50 % plus léger que le RS 3 Pro et 40 % plus léger que le RS !Quelques exemples desprises en charge :Outre la stabilisation (compatible avec tous les appareils, tant que le poids est respecté), le DJI RS 3 Mini disposeet d’un écran tactile couleur de 1,4 pouce.grand public, confirme le constructeur ; il est alors possible de contrôler directement les fonctions d’enregistrement vidéo et de capture de photos via le bouton d’enregistrement sur la nacelle. Chez Sony, on peut même venir contrôler le zoom directement depuis le stabilisateur !Il est également doté d’un, qui empêche la caméra de tourner et de se desserrer.Enfin,en connectant divers accessoires tels que la poignée de mallette DJI, des lampes de remplissage externes ou des microphones externes.Enfin, comme tous les produits DJI, appdispose de nombreuses fonctions de prise de vue intelligentes comme par exemple :