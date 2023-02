1Password pourra être déverrouillé sans mot de passe via Passkeys

. Les premiers tests devraient être proposés dès cet été et permettront de remplacer le mot de passe traditionnel par un token qui sera stocké au sein de l'enclave sécurisée de votre appareil, et qui sera convoqué au moment de l'authentification via Touch ID ou Face ID (sur les produits Apple). Sur un nouvel appareil ou un périphérique ne disposant pas de capteur biométrique, 1Password proposera à l'utilisateur ayant configuré au préalable le déverrouillage via Passkeys de scanner un QR Code via un smartphone (dont l'enclave sécurisée contient la clé adéquate) afin d'accéder au service sans devoir entrer de mot de passe.