Et si Apple vous proposait de juste louer votre iPhone ?

Le retour de l’iPhone en location en mars ?

Les frais mensuels n’auraient pas été équivalents au prix de l'appareil répartis sur 12 ou 24 mois

Quatre projets fintech

des problèmes d'ingénierie et techniques qui ont conduit à une évolution lente et à un certain retard

Souvenez-vous, l’année dernière, Mark Gurman avait suggéré qu’Apple travaillait sur un possible abonnement hardware , une sorte de location simple de produits sur plusieurs années mais sans aucune option d’achat. Celui-ci devait concerner l’iPhone, l’iPad ou bien le Mac, et passer via l’identifiant Apple ainsi que le compte utilisateur sur l’App Store. Il pourrait arriver dès le mois deCe programme d'abonnement aurait étédes autres options de financement.. Apple aurait prévu une tarification spéciale en fonction de l’iPhone choisi (mais laquelle ?).Dans sa dernière newsletter, on apprend qu’. Deux concerneraientet le compte d'épargne Apple Card -tous deux confirmés et annoncés par Apple lors de la dernière WWDC. Deux autres porteraient sur les produits, avec ce fameux iPhone en location.D’après le journaliste, la firme travaillerait sur ce projet depuis: il avait même été question d’un lancement en 2021 avec l’iPhone 13, puis repoussé en 2022, avant une suspension à une date ultérieure . Cupertino aurait été confrontée àLa firme se serait alors concentrée sur une nouvelle offre Apple Pay. Certains avaient évoqué également des problèmes d’ingénierie, à moins qu’il ne s’agisse du COVID. A l’époque, Mark Gurman avait eu le nez fin -l’oreille qui traine- puisqu’il s’agissait bien d’Le journaliste en profite pour apporter certaines précisions : certains magasins seraientde ce test, notamment Hawaï, au Montana, au Nevada, au Nouveau-Mexique, en Caroline du Nord et au Wisconsin. Mais