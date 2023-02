Installer la beta d'iOS 17 gratuitement ? Apple durcit ses restrictions

Installer la beta d'iOS 17 gratuitement ?

Pourquoi ces nouvelles restrictions ?

Jusqu'à présent, il était. Désormais, il suffit d'avoir un compte développeur enregistré sur le téléphone pour accéder au programme, sans avoir besoin d'installer un profil de configuration.Plus restrictif encore,Les profils cesseront d'ailleurs de fonctionner, pour les versions à venir.Vous l'avez compris,. Rappelons que l'abonnement annuel des développeurs enregistré se monte à 99$ par an, une somme certaine qui en dissuadera plus d'un., comme BetaProfiles.com, en les menaçant de poursuite. Légalement, ces sites étaient effectivement dans la zone grise, et Apple n'aurait eu aucun mal à les faire s'arrêter devant un juge., ce qui était jusque là faisable sans compte enregistré. Mais Apple avait déjà restreint les installations par cette voie précédemment, et elle n'aurait aucun mal à restreindre la chose une nouvelle fois.(moins de menaces pour publier des articles/vidéos ou des captures d'écran) avant d'ouvrir son programme de beta publiques (en 2015), même s'il existe toujours un délais entre les deux betas (privées et publiques).: rares sont les programmes à planter, et les systèmes n'entrainent que très rarement des soucis sur les appareils -ce qui n'était pas le cas au début. Alors certes, on perdait parfois des fonctions, de l'autonomie et quelques bugs apparaissaient ici et là, mais c'était largement supportable.sur vos appareils du quotidien, de peur de perdre vos données ou d'avoir des soucis d'utilisation. Désormais, difficile de tenir un tel discours, même si sur le fond, le risque est toujours là.Connaissant les habitues de Tim Cook, l'idée est certainement de maximiser les profits et de forcer les curieux à prendre un abonnement pour profiter des nouveautés. Pas sûr que tous les ados aillent jusque là, d'autant que le rythme des nouveautés est plutôt faiblards ces dernières années...