iOS 16.3, iPadOS 16.3, macOS Ventura 13.2 et watchOS 9.3 sont disponibles pour tous

Des mesures de sécurité renforcées

Un bug empêchant la mise à jour des HomePod

Activation des capteurs de température et d'humidité des HomePod mini

Nouveaux cadrans Unity pour l'Apple Watch !

Black Unity

Apple Pay Later et Apple Card Savings Account

Apple Pay Later

foule de problèmes

Si la firme californienne a présenté de nombreuses nouvelles fonctionnalités , y compris l'application de tableau blanc numérique, ou encore les, d'autres sont attendues au tournant dans iOS 16.3, iPad OS 16.3 et macOS 13.2, à commencer par les mesures de sécurité renforcées.Apple a récemment introduit une fonctionnalité de, y compris les sauvegardes iCloud, les photos, les notes, les rappels, les mémos vocaux... La fonctionnalité a été activée dans iOS 16.2 pour les utilisateurs américains uniquement et commence à être déployée dans le reste du monde en ce début de 2023.A partir du début de 2023,. Ces dernières auront pour but non pas d'ajouter une étape pour le consommateur mais de renforcer l'authentification à deux facteurs et la protection contre les piratages.Pour iMessage,en VO dans le texte), les utilisateurs pourront ainsi vérifier qu'ils ne communiquent qu'avec la ou les personnes de leur choix. Cette fonction sera déployée un peu plus tard l'année prochaine.On attire tout particulièrement votre attention sur le chiffrement des données d'iCloud qui est activé avec cette version.Dans une page de support officielle , Apple précise les modalités pour contourner ce problème. Il sera possible de mettre à jour les HomePod en les connectant en USB à un Mac ou un PC, ou en désactivant temporairement la fonctionnalité de protection avancée des données iCloud., permettant d'activer le capteur de température et d'humidité des HomePod mini, de profiter d'une gestion améliorée du volume sur le HomePod Gen1, tout en proposant des sons d'ambiance (bruit de la mer, du vent, d'une forêt, de la pluie) revus et permettant de signaler l'activation d'une automatisation ou d'une alarme. Si vous disposez d'un HomePod mini, d'un HomePod Gen1, ou si vous avez commander un HomePod Gen2,(16.3).Celle-ci s'intègre aux initiatives lancées pour le Black History month, et se décline dans les tons jaune, rouge, vert et noir !A celle-ci s'ajoutent deux nouveaux bracelets :Avec les versions finales de ce soir, Apple propose également un nouveau cadran assorti qui s’inspire du processus créatif de la mosaïque pour rendre hommage au dynamisme des communautés afro et à leur esprit d’unité.. Pour la mettre en place, la nouvelle filialea déjà obtenu les autorisations nécessaires et fonctionnera de manière indépendante pour alimenter le service.Mais il s'agit d'unequi passait par de véritables organismes financiers jusqu'à présent. Pour rappel, Apple Pay Later permet aux utilisateurs -qui effectuent une transaction via Apple Pay-Séduisante sur le papier, cette initiative présente toutefois un certain nombre de, à commencer par son champ d'application (les Etats-Unis pour le moment). L'annonce a aussi attiré l'attention du(l'organisme de réglementation américain du financement à la consommation), qui ne manque de soulever uneet des préoccupations antitrust ! On n'évoque même pas les questions au niveau européen et l'opposition de certaines banques.... Ils pourraient y déposer leurs récompenses issues du, et ce, de manière automatique, sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis. Le compte serait géré via l'application Wallet sur l'iPhone. Là encore, il y a peu de chance de voir apparaître ce mécanisme en nos contrées.