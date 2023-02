Seriez-vous tentés par ces écrans enroulables signés Lenovo ?

Ne tentez pas de le fermer une fois déroulé !

Des prototypes d'écrans enroulables chez Lenovo...

enroulages/déroulages

...encore loin d'une commercialisation

Lenovo n'est pas le premier à présenter des écrans enroulables, d'autres constructeurs, dont LG pour ses téléviseurs, Oppo, Sharp ou encore BOE ont défriché cette voie. Toutefois, ce genre de technologie risque de devenir plus courante à l'avenir, il faut bien proposer des nouveautés, et. Lenovo a ainsi fait la démonstration de deux prototypes auprès de nos confrères de The Verge. Le premier est un ordinateur portable d'environ 13 pouces doté d'une dalle en 2 024 x 1 604 pixels, dont une partie est cachée sous le clavier et peut-être déroulée pour obtenir une dalle allongée au format 8:9 d'environ 15 pouces en 2 024 x 2 368 pixels.ce qui pourrait s'avérer utile dans certains cas d'usage (programmation, bureautique, et bien d'autres), tout en profitant d'un format compact pour le transport. Le prototype nécessite toutefois encore du travail, le déroulage de la dalle étant encore assez lent et il faudra s'assurer que le moteur n'ait pas un impact trop important sur l'autonomie (pour l'endurance, Lenovo indique que l'écran pourra supporter entre 20 000 et 30 000) Bien entendu,Le second prototype de Lenovo est en fait un smartphone signé Motorola. L'idée, comme pour les modèles pliables, est de disposer d'un modèle compact dont l'écran peut se déployer afin d'offrir un affichage plus imposant.. Toutefois, les soucis de fiabilité ne seront que déplacés puisqu'il faudra que le moteur permettant de dérouler la dalle soit assez endurant pour resister aux nombreuses sollicitations des utilisateurs (certainement nettement plus fréquentes que pour un ordinateur).Repliée, la dalle sert d'écran secondaire au dos de l'appareil (il faudra donc qu'elle soit résistante), et permet une fois dépliée de passer d'une dalle de 5 pouces 15:9 à 6,5 pouces au format 22:9 (la dalle vient alors se placer devant la caméra frontale, empêchant son usage). Si la technologie semble séduisante,Sur ce point précis, Apple dispose d'un avantage, si tant est qu'elle décide de passer aux dalles pliables ou enroulables, puisque l'expérience utilisateur pourra être peaufinée en amont pour un format particulier par les équipes en charge d'iOS. N'hésitez pas à nous dire si ce type de technologie vous emballe dans les commentaires ci-dessous.