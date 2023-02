Waze retire son widget inchangé depuis 2014

L'application de navigation de Google est particulièrement appréciée,, qui vient de disparaître à la faveur de la dernière mise à jour de Waze . Ce widget lancé en 2014 pour iOS 8 ne pouvait pas être placé sur la page d'accueil, ne permettait que de choisir d'opter pour un trajet vers le domicile ou le travail, n'avait jamais été mis à jour, et, selon Google ne sera pas beaucoup pleuré car très peu utilisé selon ses propres statistiques. Ce retrait sera peut-être l'occasion pour Google de sortir une version repensée et plus complète pouvant être affichée sur l'écran d'accueil ou verrouillé d'iOS.