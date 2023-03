Waze va enfin afficher les bornes de recharge pour les véhicules électriques

Une mise à jour attendue par les possesseurs de VE

Pas encore un vrai planificateur

Trouver une borne de recharge pour votre véhicule électrique est devenu beaucoup plus facile. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez saisir votre véhicule électrique (VE) et le type de prise dans l'application Waze pour trouver les stations de recharge de VE pertinentes le long de votre itinéraire. Cette fonctionnalité sera déployée dans le monde entier au cours des prochaines semaines.

Les informations sur les bornes de recharge sont souvent incohérentes, obsolètes ou peu fiables, ce qui crée un problème majeur pour les conducteurs de véhicules électriques qui peuvent naviguer vers une borne de recharge pour découvrir qu'ils ne peuvent pas la trouver ou l'utiliser. En ajoutant des informations de recharge à jour sur la carte Waze, il est encore plus facile de recharger votre voiture et d'obtenir de l'aide pour savoir où et quand vous rencontrerez la prochaine station.

Grâce aux éditeurs de cartes locaux de notre communauté Waze, les données EV sont examinées et mises à jour en temps réel pour fournir les informations les plus précises et les plus complètes à la carte.

Waze s'engage à faciliter et rendre plus accessible la recharge de vos véhicules pour les conducteurs de véhicules électriques. Que vous vous prépariez pour un long road trip estival ou que vous traversiez la ville pour assister à un match de football, vous pouvez être assuré que Waze vous aidera à trouver une borne de recharge sur la route.

Après quelques essais en 2021 et en partenariat en France avec Norauto en 2022 (qui n'aura duré que le temps de l'été et qui se limitait à un petit nombre de bornes -environ 13 000- par rapport au parc installé sur notre territoire ),. Il sera bientôt possible d'indiquer que vous roulez en véhicule électrique et de renseigner le type de prise de votre modèle (plus utile à l'étranger qu'en Europe où la prise CCS est majoritairement utilisée). Mieux vaut tard que jamais, mais ce retard reste étrange puisque Google Maps (pour rappel Waze appartient à Google) affichait ces informations depuis quelque temps déjà.afin de planifier le trajet et les arrêts aux bornes de recharge en fonction de l'état de la batterie du véhicule, de la consommation ou de la vitesse de charge. En effet, l'App se contentera pour le moment d'afficher les bornes sur le trajet comme elle le fait actuellement pour les stations essence, en indiquant le nombre de bornes et la puissance de charge maximale.La mise à jour de l'application est