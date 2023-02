Face ID arriverait sous l'écran pour l'iPhone 16 Pro

USB-C en 2023 et Face-ID sous l'écran en 2024

camouflée

Un vrai relookage avec l'iPhone 18 pro ?

campe sur ses positions et confirme une de ses dernières informations . En effet,, seuls les iPhone 16 Pro et Pro Max pourraient en être dotés dès 2024. Dès l'année prochaine, Apple déplacerait les composants requis pour Face ID directement sous l'écran. Lorsqu'elle ne serait pas utilisée, la caméra TrueDepth ressemblerait à une zone d'affichage normale.Cette intégration permettrait d'un côté de minimiser encore plus la fameuse encoche, mais égalementet de proposer de nouvelles utilisations. Cette dernière a déjà été bienavec la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro et il est d'ailleurs question d'étendre cette dernière à tous les modèles en 2024.. A contrario, le média estime que les écrans resteraient les mêmes entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Pro puisque la technologie n'est pas encore prête.Selon Ross Young,, pour avoir Face ID sous l'écran, accompagné d'une caméra frontale -pour les selfies-, elle aussi sous l'écran.En mai 2022,, livrant ses infos / spéculations sur les cinq prochaines générations d'iPhone au niveau de l'encoche (plus précisément de la disposition des perforations) et de l'intégration de Face ID sous l'écran.