Ce filtre TikTok vous rend vraiment beau, mais c'est vraiment faux

Le nouveau filtre TikTok qui fait fureur répond au doux nom de Bold Glamour. Ce filtre représente une évolution technologique importante puisqu. Le filtre permet d'obtenir une peau beaucoup plus lisse, un nez plus fin, des lèvres pulpeuses, un regard plus pétillant, en sus d'une bonne couche de maquillage, le tout en mouvement. Toute la magie de ce fameux Bold Glamour est de rester assez(toutes proportions gardées, et sans connaître le sujet au préalable) pour être trompeur, contrairement à d'autres modules qui exagèrent le trait au point de rendre l'image suspecte.Bold Glamour met certainement à profit des algorithmes d'apprentissage automatique, mais. Techniquement, ce genre de transformation était déjà possible, mais il fallait alors du temps, un ordinateur et une personne capable d'utiliser les logiciels adéquats. Avec Bold Glamour, et les prochaines variantes qui ne manqueront pas d'arriver par pelletées vu le succès du filtre,S'il n'y a, à priori,(un bon maquillage fait déjà des miracles, et cela depuis la nuit des temps),, avec des utilisateurs qui ne supportent plus la réalité tant le résultat affiché après traitement est plus attirant que celui reflété par ce bon vieux miroir. Certains vont même jusqu'à se convaincre que l'image retouchée représente leur reflet véritable, leur apparence physique réelle devenant alors trop douloureuse à supporter, ce qui rend le quotidien difficile à vivre en dehors de ce miroir aux alouettes. Ce dernier peut alors devenir un refuge, et l'unique image que l'on souhaite soumettre au reste du monde.L'usage de filtres de cettedevrait s'intensifier sur les réseaux sociaux, avec quelques déconvenues à la clé lors du retour à la vie sociale réelle. En effet,, avec le risque de ne plus vouloir sortir de cette illusion permanente offerte par les réseaux sociaux.