iPhone 15 : des bords plus fins pour le Pro, Dynamic Island pour tous

iPhone 14 Pro à gauche, 15 Pro à droite

L'iPhone 15 Pro s'approche un peu plus du bord à bord

Une Dynamic Island pour tous les iPhone 15

La Dynamic Island sur tous les modèles

Plusieurs vidéos viennent d'être publiées sur les site chinois Bilibili et Douyin , avant d'être relayées par des leakers, dont ShrimpApplePro . Ce dernier indique d'ailleurs qu'il a pu confirmer que ces éléments étaient authentiques auprès de ses sources. Les images permettent de constater queIl semblerait toutefois que. Pour rappel, les rumeurs évoquent des écrans avec des bords légèrement arrondis, et ce sur tous les modèles, ce qui tranchera avec les versions que l'on connait depuis les iPhone 12, avec un écran totalement plat (que j'apprécie personnellement, nous verrons comment cet éventuel arrondi s'intégrera au design global).Les clichés des vitres montrent égalementAutre changement annoncé par les rumeurs, l'arrivé d'un bouton de volume unique avec retour haptique sur les iPhone 15 Pro (et non plus deux boutons physiques pour baisser et augmenter le volume), qui pourrait être accompagné de boutons pour la sourdine et l'alimentation utilisant la même technologie (pas de mouvement physique du bouton, mais une vibration pour signifier son activation, comme sur les trackpads des MacBook Air et Pro)..