Apple teste à nouveau les mises à jour de sécurité rapides sur les bêtas d'IOS 16.4 et macOS 13.3

Après plusieurs essais sur les bêtas di'OS 16.2 et macOS 13.2,. Apple teste ainsi le déploiement de mises à jour de sécurité ne nécessitant pas une mise à jour complète des systèmes. Une fois installée, mes Mac et iPhone indiquent que la version du système est macOS 13.3 (a) et iOS 16.4(b) . Comme pour les itérations publiées précédemment, ces mises à jour ont été déployées à des fins de test, et ne contiennent pas de correctifs.