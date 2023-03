Microsoft rajoute encore plus d'IA dans ses programmes (DALL∙E sur Bing et Edge)

une phrase pour une image

de créer une image simplement en utilisant vos propres mots pour décrire l'image que vous voulez voir

le cerveau humain traite les informations visuelles environ 60 000 fois plus rapidement que le texte, ce qui fait des outils visuels un moyen essentiel pour rechercher, créer et comprendre

Pour Bing et Microsoft Edge

ce qui en fait le premier et le seul navigateur doté d'un générateur d'images intégré alimenté par l'IA

En effet, après avoir intégré ChatGPT au cœur même de Bing,pour booster son moteur de recherche mais également son navigateur, Microsoft Edge. Ainsi,débarque sur les versions iOS (et Android), dans le butDans un article de blog, Redmond rappelle que. Partant ensuite du constat qu'est l', il n'y aurait ainsi presque plus de limites à ce que l'on peut créer. Grâce à l’IA, la recherche n'est alors plus limitée aux contenus qui existent déjà sur le web.Le but est ainsi de booster l’expérience utilisateur. Il suffira d’(emplacement ou activité), et de choisir un style graphique pour la représentation. L’IA se chargera alors deLe processus sera également. Pour l’utiliser il faudra simplement cliquer sur l'icônedans la barre latérale pour créer une image ou à partir du chat Bing, toujours dans Edge.Microsoft souligne enfin sa, dans le cadre du développement et du déploiement des nouvelles solutions -le but étant de freiner l'utilisation abusive potentielle du créateur d'images. Pour cela, le travail se fait bien évidemment avec OpenAI, qui a développé DALL∙E, afin de proposerA noter queintégré au chat Bing commencera à être déployé pour certains utilisateurs à la fois sur ordinateur de bureau et mobile à partir d'aujourd'hui.