MacX MediaTrans acheté, MacX Video Converter Pro et Do Your Data Recovery offerts ! #BackupDay

Do Your Data Recovery

Sauvegarder son iPhone, une nécessité

Le couteau-suisse de la conversion vidéo

Accélération matérielle

• Du téléchargement à la volée sur plus de 1000 sites

• De la conversion directe en MP3 et MP4

• Des outils pour éditer, couper, transformer, regrouper et même ajouter des sous-titres

• Des paramètres permettant de faire varier le bitrate, le nombre d'image, le volume de données...

• LE logiciel le plus rapide du marché, sans perte, avec une accélération hardware de niveau 3

Ne ratez pas la promo inédite !

Do Your Data Recovery

A l'occasion de la journée mondiale de la sauvegarde (World Backup Day), le célèbre éditeur derrière MacX MediaTransainsi que le programme($59). Une belle affaire, donc !Vous pouvez aussi obtenir MacX MediaTrans gratuitement mais la licence n'est valable que sur la version actuelle (sans mise à jour). Un bon moyen de tester le programme !Perdre ses photos, musiques et autres documents personnels peut arriver à tout moment, et sans crier gare, avec toute la souffrance que cela génère. Voilà pourquoi il est important de sauvegarder ses données sur un ordinateur, malgré les solutions Cloud intégrées.En sus d'iTunes et d'iCloud, il existe en effet des petits utilitaires très complets qui permettent de gérer les téléphones avec une plus grande finesse. constitue sans doute la meilleure alternative à iTunes sur Mac , et propose de. Le programme permet par exemple deet même les documents issus des applications.Mieux encore, vous pouvezEnfin, l'app permet de convertir à la volée vos fichiers multimédias, pour réduire leur taille ou proposer des formats compatibles. Dans cette nouvelle version, peut également chiffrer vos fichiers personnels au fil de l'eau avec un chiffrement de niveau militaire (AES 256 et RSA). Vos photos et videos sont ainsi sauver, même si vous perdez votre iPhone ou s'il s'était fait pirater. MacX Video Converter Pro est une solution tout-en-un pourVous pouvez ainsi. MacX Video Converter Pro peut également compresser, éditer ou mettre à l'échelle des vidéos 1080P vers du 4K (pour certaines télévisions) ou encore exporter sur YouTube, mais aussi compresser les vidéos 4k en 1080p pour les envoyer sur les réseaux sociaux (WhatsApp etc.).Les dernières versionset macOS Big Sur car il permet de diviser le poids des fichiers par deux avec la même qualité. Le programme gère l'accélération matérielle ce qui permet d'encoder un fichier 4k MKV de 2,5Go en seulement 4 minutes , soit cinq fois plus rapidement que des apps concurrentes.En quelques mots,c'est :A l'occasion de la journée mondiale de la sauvegarde (World Backup Day), le célèbre éditeur derrière MacX MediaTransainsi que le programme($59). Une belle affaire, donc !Vous pouvez aussi obtenir MacX MediaTrans gratuitement mais la licence n'est valable que sur la version actuelle (sans mise à jour). Un bon moyen de tester le programme !